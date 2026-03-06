«Питтсбург» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» победил «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Маклеод, Джош Норрис, Алекс Так, Оуэн Пауэр и Маттиас Самуэльссон, у хозяев отличился Брайан Раст.

«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд. Он занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 75 очками после 61 встречи. «Баффало» выиграл пятый матч подряд, идет на третьим месте (80 очков после 62 игр).

В следующем матче «Питтсбург» 8 марта примет «Филадельфию», «Баффало» в тот же день сыграет на своем льду с «Нэшвиллом».

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