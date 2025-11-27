«Питтсбург» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Голы у хозяев забили Мэтью Дамба, Коннор Девар, Кевин Хэйс и Брайан Раст, у гостей отличились Джейсон Зукер и Джек Куинн.

«Пингвинз» занимают девятое место в таблице Восточной конференции — у команды 27 очков после 22 матчей. «Сэйбрз» (22 очка после 23 игр) идут на последнем, 16-м месте.

В следующем матче «Питтсбург» 29 ноября сыграет на выезде с «Коламбусом», «Баффало» в тот же день примет «Нью-Джерси».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте