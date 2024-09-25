Гол Новикова помог «Баффало» обыграть «Питтсбург» в предсезонном матче

«Баффало» на выезде обыграл «Питтсбург» в выставочном матче НХЛ — 3:2.

У гостей забили Грэм Слаггерт, Никита Новиков и Антон Вальберг, у хозяев отличились Джек Сент-Айвани и Кевин Хейс.

В параллельной встрече «Оттава» дома выиграла у «Торонто» — 2:1. У хозяев забили Джейк Сандерсон и Зак Остапчук, единственная шайба гостей на счету Алекса Стивса.