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Сегодня, 04:37

Гол Новикова помог «Баффало» обыграть «Питтсбург» в предсезонном матче

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Баффало» на выезде обыграл «Питтсбург» в выставочном матче НХЛ — 3:2.

У гостей забили Грэм Слаггерт, Никита Новиков и Антон Вальберг, у хозяев отличились Джек Сент-Айвани и Кевин Хейс.

В параллельной встрече «Оттава» дома выиграла у «Торонто» — 2:1. У хозяев забили Джейк Сандерсон и Зак Остапчук, единственная шайба гостей на счету Алекса Стивса.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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