Сегодня, 04:43

«Питтсбург» в овертайме победил «Баффало» в предсезонном матче, у Малкина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент

«Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ обыграл в овертайме «Баффало» со счетом 5:4.

В составе «Пингвинз» дубль, в том числе победный гол, оформил Сидни Кросби, еще по голу забили Филлип Томазино, Харрисон Брунике и Рикард Ракелль с передачи Евгения Малкина, вратарь Сергей Мурашов вышел на 31-й минуте и отразил 12 бросков из 13.

У «Сэйбрз» отличились Тэйг Томпсон, Джейсон Закер и Иржи Кулих, который оформил дубль. Вратарь Александр Георгиев появился на льду на старте третьего периода и отразил 14 бросков из 17.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» 8 октября сыграет с «Рейнджерс», «Баффало» также встретится с командой из Нью-Йорка 10 октября.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
