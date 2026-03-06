«Питтсбург» проиграл «Баффало», Малкин получил матч-штраф

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. Игра прошла на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин на 1-й минуте второго периода заработал матч-штраф после удара клюшкой по лицу Расмуса Далина.

У «Сэйбрз» шайбы забросили Райан Маклеод, Джош Норрис, Алекс Так, Оуэн Пауэр и Маттиас Самуэльссон. Единственный гол «пингвинов» на счету Брайана Раста.

«Баффало» набрал 80 очков в 62 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке — 75 очков в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Баффало

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