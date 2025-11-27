«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин не набрал очков

«Питтсбург» на своем льду выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев забили Мэтью Дамба, Коннор Девар, Кевин Хэйс и Брайан Раст. Шайбы «Сэйбрз» на счету Джейсона Зукера и Джека Куинна.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл около 19 минут и отметился броском и силовым приемом.

«Питтсбург» набрал 27 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет последним — 22 очка в 23 играх.