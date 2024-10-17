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Сегодня, 04:54

Юбилейный гол и три голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» выиграть у «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрик Карлссон и Евгений Малкин в атаке.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в этой игре забросил шайбу, которая стала для него 500-й в североамериканской лиге, а также сделал три голевые передачи, поучаствовав в том числе в победном голе команды.

Канадский форвард «Пингвинз» Сидни Кросби так же набрал 3 (1+2) очка и достиг отметки в 1600 голевых передач в НХЛ.

«Питтсбург» с 6 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 3 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Баффало» — 6:5 ОТ (1:3, 2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Томпсон — 3 (Так), 0:43 — 0:1. Гринуэй — 2 (Зукер), 3:08 — 0:2. Раст — 1 (бол., Малкин, Кросби), 11:01 — 1:2. Петерка — 1 (Байрам, Так), 11:33 — 1:3. О`Коннор — 2 (мен., Аччиари), 29:12 — 2:3. Пулюярви — 1 (Эллер, О`Коннор), 35:20 — 3:3. Малкин — 2 (Кросби), 43:26 — 4:3. Петерка — 2 (Йокихарью), 50:16 — 4:4. Маклеод — 1 (Байрам, Зукер), 50:56 — 4:5. Ракелль — 3 (Раст, Малкин), 59:14 — 5:5. Кросби — 1 (бол., Карлссон, Малкин), 61:38 — 6:5.

Вратари: Джерри (Бломквист, 11:33, 58:12 — 59:14) — Луукконен.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 42 (13+11+17+1) — 33 (9+10+14+0).

Наши: Малкин (22.52/7/+1) — -.

17 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Евгений Малкин. Малкин еще раз вписал свое имя в историю! Вторым после Овечкина из россиян забил 500 голов в НХЛ
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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5 Филадельфия 3 1 2 3
6 Вашингтон 2 1 1 2
7 Каролина 2 1 1 2
8 Коламбус 3 1 2 2
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1 Торонто 4 3 1 6
2 Флорида 5 3 2 6
3 Тампа-Бэй 2 2 0 4
4 Оттава 3 2 1 4
5 Монреаль 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
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