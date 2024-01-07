«Баффало» на выезде обыграл «Питтсбург», у Малкина результативный пас

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Питтсбург» со счетом 3:1.

В составе «Сэйбрз» отличились Алекс Тух, Земгус Гиргенсонс и Расмус Далин. У «Пингвинз» единственный гол на счету Рикарда Ракелля с передачи Евгения Малкина.

После этого матча «Баффало» с 38 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 42 очками — на 11-й строчке.