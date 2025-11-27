«Питтсбург» и «Баффало» сыграют в чемпионате НХЛ 27 ноября

«Питтсбург» и «Баффало» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 27 ноября. Игра пройдет на льду «Пи-пи-дж Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Баффало»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Баффало

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Питтсбург» провел 21 матч и набрал 25 очков, предыдущим соперником «Пингвинз» был «Сиэтл» (2:3 ОТ). У «Баффало» — 22 матча и 22 очка, в воскресенье «Сэйбрз» обыграли «Каролину» (4:1).