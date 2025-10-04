Малкин выйдет во втором звене «Питтсбурга» на предсезонный матч с «Баффало», Мурашов в запасе

«Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ сыграет с «Баффало». В составе «Пингвинз» форвард Евгений Малкин выйдет во втором звене, вратарь Сергей Мурашов — в запасе. У «Сэйбрз» защитник Всеволод Комаров сыграет в первой пятерке, вратарь Александр Георгиев заявлен бэкапом. Матч «Питтсбург» — «Баффало» пройдет сегодня, 4 октября и начнется в 2:00 мск.