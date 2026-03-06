«Питтсбург» и «Баффало» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 6 марта

«Питтсбург» и «Баффало» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 5 на 6 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Баффало

Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Баффало» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Питтсбург» — «Баффало» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

»Пингвинз» набрали 75 очков в 60 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. «Сэйбрз» с 78 очками в 61 игре идут на третьей строчке «Востока».