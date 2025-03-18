«Питтсбург» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлай
«Питтсбург» и «Айлендерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 19 марта. Начало матча на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (США) — в 2.00 по московскому времени.
«Питтсбург» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ (видео)
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Айлендерс» можно в матч-центре сайта «СЭ».
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Питтсбург» набрал 66 очков после 69 матчей и занимает 14-е место на «Востоке», предыдущим соперником «Пингвинз» был «Нью-Джерси» (7:3). У «Айлендерс» — 66 матчей, 68 очков и 13-я строчка в конференции, в понедельник нью-йоркцы обыграли «Флориду» (4:2).
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -