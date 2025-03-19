Хоккей
19 марта, 04:37

«Айлендерс» на выезде победили «Питтсбург», Сорокин сделал 19 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский голкипер островитян Илья Сорокин отразил 19 из 21 броска по его воротам. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

«Айлендерс» набрали 70 очков в 67 матчах и располагаются на 10-й строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 14-й строчке — 66 очков в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Голы: Коппанен — 1 (Колячонок, Летанг), 4:40 — 1:0. Кросби — 24 (Тимминс, Грэйвс), 19:45 — 2:0. Палмиери — 21, 40:17 — 2:1. Добсон — 8 (Хорват, Палмиери), 45:34 — 2:2. Энгвалль — 5 (Добсон, Фэшинг), 53:08 — 2:3. Хольмстрем — 16 (п.в., Палмиери), 58:28 — 2:4.

Вратари: Джерри (57:43 — 58:28) — Сорокин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (9+8+4) — 40 (12+13+15).

Наши: Малкин (19.45/0/-2) — Цыплаков (10.28/3/0).

19 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
  Айлы к концу сезона сподхватываются обычно, однако в этом сезоне похоже уже смирились.

    19.03.2025

  maxcds

    Айлам становится интересно играть только когда уже сами дважды пропустят + и к концу сезона

    19.03.2025

  Andrey Sakharov

    Айлам становится интересно играть только когда уже сами дважды пропустят? Если б не провал в начале сезона, тащились бы сейчас месте на 6-7. А так - опять мимо кассы. То есть ПО.

    19.03.2025

