«Айлендерс» в овертайме обыграли «Питтсбург» и повели в серии плей-офф НХЛ

«Айлендерс» в матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграли «Питтсбург» со счетом 4:3.

Победную шайбу в овертайме забросил Кайл Палмиери, который оформил дубль. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Жан-Габриэль Пажо, в активе которого 3 (1+2) очка.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 39 бросков из 42.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 2:30 мск.

Хоккей

НХЛ

1/4 финала дивизиона

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Палмиери — 11 (Пажо, Добсон), 7:58 — 0:1. Годро — 3 (Родригес), 11:10 — 1:1. Кросби — 25 (Дюмулин, Гюнтцель), 23:47 — 2:1. Пажо — 15 (Мэйфилд), 43:33 — 2:2. Нельсон — 19 (Бовилье, Пулок), 55:50 — 2:3. Капанен — 12 (Картер, Сиси), 56:21 — 3:3. Палмиери — 12 (Пажо, Вальстрем), 76:30 — 3:4.

Вратари: Джерри (76:30) — Сорокин (76:30).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (18+8+6+10) — 41 (13+8+13+7).

Наши: — - -.

16 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии: 0-1.