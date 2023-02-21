«Айлендерс» обыграли «Питтсбург», Сорокин отразил 44 броска
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Питтсбург» со счетом 4:2.
В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Бо Хорват и Андерс Ли, вратарь Илья Сорокин отразил 44 броска из 46. У «Пингвинз» отличились Джейк Гюнцель и Джейсон Закер.
После этого матча «Айлендерс» с 65 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 63 очками — на девятой строчке.
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