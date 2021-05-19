«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Айлендерс»

«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (2:1). Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 43 из 45 бросков по своим воротам.

Следующая игра в серии состоится 21 мая.

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Второй матч

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Раст — 1, 3:22 — 1:0. Картер — 1 (Маккэн, Капанен), 13:07 — 2:0. Бэйли — 1 (Нельсон, Мэйфилд), 34:44 — 2:1.

Вратари: Джерри — Варламов (58:15).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 45 (19+10+16) — 38 (13+15+10).

19 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Счет в серии: 1-1.