«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Айлендерс»
05:34
«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (2:1). Счет в серии стал равный — 1-1.
Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 43 из 45 бросков по своим воротам.
Следующая игра в серии состоится 21 мая.
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Второй матч
«Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Раст — 1, 3:22 — 1:0. Картер — 1 (Маккэн, Капанен), 13:07 — 2:0. Бэйли — 1 (Нельсон, Мэйфилд), 34:44 — 2:1.
Вратари: Джерри — Варламов (58:15).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 45 (19+10+16) — 38 (13+15+10).
19 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Счет в серии: 1-1.
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