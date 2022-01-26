«Питтсбург» переиграл «Аризону». Малкин сделал две голевые передачи

«Питтсбург» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Пингвинз» одержали шестую победу кряду. «Койотс» потерпели третье поражение кряду.

Россисйский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

«Питтсбург» идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Аризона» располагается на последней строчке в Западной конференции.