«Питтсбург» переиграл «Аризону». Малкин забросил одну шайбу
«Питтсбург» выиграл у «Аризоны» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 16 минут 13 секунд. Он отметился 5 бросками по воротам соперника и одним голом.
Для обеих команд эта игра была первой в сезоне-2022/23.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Аризона» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)
Голы: Кросби — 1 (Гюнцель, Летанг), 1:22 — 1:0. Зукер — 1 (Хейнен, Питри), 4:12 — 2:0. Гюнцель — 1 (бол., Раст, Кросби), 5:10 — 3:0. Ритчи — 1 (бол., Гостисбеер, Мозер), 36:10 — 3:1. Малкин — 1 (бол., Кросби, Летанг), 39:11 — 4:1. Ритчи — 2 (бол., Гостисбеер, Мозер), 44:46 — 4:2. Раст — 1 (Зукер, Петтерссон), 55:01 — 5:2. Капанен — 1 (Хейнен, Картер), 57:37 — 6:2.
Вратари: Джерри — Веймелка.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 53 (16+23+14) — 28 (4+14+10).
Наши: Малкин (16.13/5/+1) — -.
14 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|2
|2
|0
|4
|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|6
|Нью-Джерси
|1
|0
|1
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|2
|0
|2
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|4
|2
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|3
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 1
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 2
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|5 : 2
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|1 : 3
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|3 : 2
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|3 : 7
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|1 : 4
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|5 : 3
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|1 : 0
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|2
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00