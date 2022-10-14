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Сегодня, 04:53

«Питтсбург» переиграл «Аризону». Малкин забросил одну шайбу

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» выиграл у «Аризоны» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 16 минут 13 секунд. Он отметился 5 бросками по воротам соперника и одним голом.

Для обеих команд эта игра была первой в сезоне-2022/23.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Аризона» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы: Кросби — 1 (Гюнцель, Летанг), 1:22 — 1:0. Зукер — 1 (Хейнен, Питри), 4:12 — 2:0. Гюнцель — 1 (бол., Раст, Кросби), 5:10 — 3:0. Ритчи — 1 (бол., Гостисбеер, Мозер), 36:10 — 3:1. Малкин — 1 (бол., Кросби, Летанг), 39:11 — 4:1. Ритчи — 2 (бол., Гостисбеер, Мозер), 44:46 — 4:2. Раст — 1 (Зукер, Петтерссон), 55:01 — 5:2. Капанен — 1 (Хейнен, Картер), 57:37 — 6:2.

Вратари: Джерри — Веймелка.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 53 (16+23+14) — 28 (4+14+10).

Наши: Малкин (16.13/5/+1) — -.

14 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Питтсбург Пингвинз
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