Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Анахаймом»

«Питтсбург» в овертайме выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Пингвинз» прервали шестиматчевую серию поражений.

Форвард «Дакс» Алекс Киллорн на 16-й минуте первого периода открыл счет. «Питтсбург» удалось отыграться в начале третьей двадцатиминутки — забил Сидни Кросби. На 3-й минуте овертайма Кросби оформил дубль и принес команде победу.

«Анахайм» с 10 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 9 очков.