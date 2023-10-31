«Питтсбург» уступил «Анахайму», Малкин забил гол

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Анахайму» со счетом 3:4.

В составе «Пингвинз» форвард Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка.

После этого матча «Питтсбург» с 6 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Анахайм» с 10 очками — на шестой строчке Запада.