Лавиолетт: «Овечкин бьет рекорды каждый год с момента своего прихода и не сбавляет обороты»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал то, что форвард Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами.

«Он делает это [бьет рекорды] каждый год с момента своего прихода в лигу, и кажется, что он не сбавляет обороты. Овечкин играет быстро и жестко, понимая, что есть шанс изменить ход игры. Он действительно хорош в этом. Его постоянство заключается в том, чтобы быть способным делать это из года в год», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. Гретцки в 12 сезонах за карьеру забивал не менее 40 голов.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 40 шайб и сделал 29 результативных передач.