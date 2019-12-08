Питер Лавиолетт: «Тренин проводит отличный сезон»

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт отметил игру нападающего Якова Тренина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:4). В этой игре россиянин забросил свою первую шайбу в НХЛ.

— Як проводит отличный сезон, очень хорошие результаты, — цитирует тренера официальный сайт «Хищников». — В «Милуоки» он показывал завидную результативность. И мы очень рады, что его старания были вознаграждены.

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