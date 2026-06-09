Питер Лавиолетт стал главным тренером «Лос-Анджелеса»

Питер Лавиолетт стал главным тренером «Лос-Анджелеса», сообщила пресс-служба клуба.

Последним местом работы 61-летнего специалиста был «Нью-Йорк». До этого он тренировал «Вашингтон», «Нэшвилл», «Филадельфию» и другие клубы НХЛ, а также сборную США.

В сезоне-2005/06 Лавиолетт завоевал Кубок Стэнли с «Каролиной». Всего на счету американского специалиста 846 побед в НХЛ за 23 года работы в лиге.

Лавиолетт стал 32-м главным тренером в истории «Лос-Анджелеса».

В сезоне-2025/26 «Лос-Анджелес» набрал 90 очков и занял восьмое место в турнирной таблице «Запада». В 1/4 финала конференции калифорнийская команда проиграла «Колорадо» со счетом 0-4 в серии.

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