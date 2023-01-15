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Сегодня, 09:08

Лавиолетт: «Когда Овечкин приближался к детям, у них срывало крышу»

Лавиолетт рассказал о реакции детей на тренировку с Овечкиным
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о тренировке, на которой присутствовали более 800 детей из школы Арлингтона.

«Отличный выходной от школы. Вы можете поболеть за Овечкина и команду. Дети вели себя оживленно, они были взволнованы. Обычно на тренировке есть несколько человек, но не столько. Каждый раз, когда Овечкин приближался к ним, у них срывало крышу», — приводит слова Лавиолетта RMNB.

Акция была проведена в честь достижения Овечкиным 800 заброшенных шайб за сезон.

Сейчас на счету 37-летнего россиянина 810 голов и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 84 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 43 27 16 61
2 Нью-Джерси 42 27 15 57
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 43 17 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 42 13 29 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 28 16 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 45 25 20 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 42 17 25 37
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
Результаты / календарь
5.01
6.01
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19.01
20.01
15.01 03:00
Айлендерс – Монреаль
 2 : 1
15.01 03:00
Бостон – Торонто
 4 : 3
15.01 03:00
Вашингтон – Филадельфия
 1 : 3
15.01 03:00
Детройт – Коламбус
 3 : 4
15.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 2 : 1
15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
15.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 4 : 3
15.01 04:00
Миннесота – Аризона
 2 : 1
15.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 3 : 5
15.01 04:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
 2 : 4
15.01 04:00
Чикаго – Сиэтл
 5 : 8
15.01 06:00
Вегас – Эдмонтон
 3 : 4
15.01 06:30
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
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Коннор Макдэвид

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Тампа-Бэй

 41 62
И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 42 33
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Тэйдж Томпсон

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Линус Ульмарк

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