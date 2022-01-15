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Сегодня, 02:02

Питер Лавиолетт: «По-моему, Овечкин полностью восстановился. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра»

Евгений Петров
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото nhl.com

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья форварда команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

«На мой взгляд, сегодня он хорошо выглядел, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ. — По-моему, он полностью восстановился... Сыграет ли он завтра? А сам он что вам сказал? Ну, значит, посмотрим завтра, как он будет себя чувствовать.

Это его тело, и он лучше всех понимает, как ему нужно поступить. Но здорово, что уже сегодня он чувствовал себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра".

Ранее сообщалось, что у россиянина травма верхней части тела. В текущем сезоне 36-летний Овечкин набрал 52 очка в 37 матчах в регулярном чемпионате НХЛ. Матч «Айлендерс» — «Вашингтон» состоится 15 января. Начало в 22.00 по московскому времени.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Питер Лавиолетт
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НХЛ: «Миннесота» — «Анахайм», «Флорида» — «Даллас» и другие матчи 15 января
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 38 24 14 52
2 Каролина 34 24 10 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 29 11 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 39 25 14 55
2 Флорида 36 24 12 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 34 21 13 44
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 38 24 14 50
2 Сент-Луис 37 22 15 49
3 Колорадо 33 22 11 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 33 18 15 38
7 Чикаго 37 14 23 33
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
4 Сан-Хосе 38 20 18 41
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 36 16 20 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
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24.11
19.11 03:00
Баффало – Калгари
 0 : 5
19.11 03:00
Монреаль – Питтсбург
 0 : 6
19.11 03:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
19.11 03:00
Торонто – Рейнджерс
2 : 1
19.11 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
19.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 1
19.11 04:00
Миннесота – Даллас
 7 : 2
19.11 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 1
19.11 05:00
Аризона – Коламбус
 4 : 5 Б
19.11 05:00
Эдмонтон – Виннипег
 2 : 1 Б
19.11 06:00
Анахайм – Каролина
 1 : 2
19.11 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 2
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 22 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 27 2.1
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