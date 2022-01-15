Питер Лавиолетт: «По-моему, Овечкин полностью восстановился. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья форварда команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

«На мой взгляд, сегодня он хорошо выглядел, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ. — По-моему, он полностью восстановился... Сыграет ли он завтра? А сам он что вам сказал? Ну, значит, посмотрим завтра, как он будет себя чувствовать.

Это его тело, и он лучше всех понимает, как ему нужно поступить. Но здорово, что уже сегодня он чувствовал себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра".

Ранее сообщалось, что у россиянина травма верхней части тела. В текущем сезоне 36-летний Овечкин набрал 52 очка в 37 матчах в регулярном чемпионате НХЛ. Матч «Айлендерс» — «Вашингтон» состоится 15 января. Начало в 22.00 по московскому времени.