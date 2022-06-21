Питер Дебур стал новым главным тренером «Далласа»

«Даллас» 21 июня на официальном сайте объявил о назначении Питера Дебура на пост главного тренера команды.

Ранее появлялась информация, что специалист подпишет контракт на четыре года. Причем зарплата Дебура составит 4 миллиона долларов за сезон.

В середине мая 54-летний канадец покинул «Вегас», который возглавлял с января 2020 года. Ранее Дебур также работал с «Флоридой», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе».

«Даллас» с 2019 года возглавлял Рик Боунесс, который покинул свой пост по итогам сезона 2021-2022. «Старз» в первом раунде плей-офф уступили «Калгари» со счётом 3-4 в сери