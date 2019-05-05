Главный тренер "Сан-Хосе" Питер Дебур похвалил своих хоккеистов за игру в пятом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Колорадо" (2:1).

– Хертл был сегодня настоящим зверюгой, – цитирует Дебура русскоязычный сайт НХЛ. – Они с Кутюром сыграли фантастически. Чтобы противостоять "Колорадо", без таких ребят в центре не обойтись. Они были хороши везде – от вбрасываний до действий по всей территории площадки. И их игровое время ярко об этом говорит.

Обороняясь против Маккиннона, надо действовать составом из пяти человек. Поэтому игра форвардов тоже важна, но понятно, что в первую очередь это была задача Бернса и Власика​. И они сыграли против него великолепно. Вообще мы в течение всей серии против него хорошо играем, а набранные им очки просто показывают, хоккеистом какого уровня он является. Хотя, конечно, было приятно оставить Маккиннона сегодня на сухом пайке.

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