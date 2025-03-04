Пирло и Матерацци посетили матч НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии по футболу Андреа Пирло и Марко Матерацци приехали на матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Айлендерс».

Игра прошла во вторник, 4 марта, в Нью-Йорке и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Рейнджерс».

Экс-футболисты сделали общее фото на фоне ледовой площадки. В качестве подарка они преподнесли «Рейнджерс» именные футболки, на которых оставили свои автографы.

Во время футбольной карьеры Пирло выступал за «Ювентус», «Милан», «Интер», а также «Нью-Йорк Сити». Матерацци играл в «Эвертоне», «Интере» и других командах.