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14 апреля, 13:59

Пименов сравнил Овечкина с Роналду

Камила Абдурахманова
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по своей физической форме сравним с чемпионом Европы и пятикратным победителем Лиги чемпионов Криштиану Роналду.

«Я бы сказал о работоспособности и профессионализме Овечкина. Я его лично знаю и знаю, как он пашет на тренировках, готовится к предсезонке. Он работает месяц в Новогорске, потом переезжает в тренировочный лагерь и там становится совершенной машиной для того, чтобы забивать голы. Поэтому здесь только сумасшедший труд, и ты должен тренироваться больше, чем другие. Посмотрите на Криштиану Роналду — ему 40 лет, он подписывает контракт еще на два года и забивает в каждой игре», — цитирует Пименова ТАСС.

6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Криштиану Роналду
Руслан Пименов
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
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Вашингтон - Монреаль
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
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1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
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2. Тампа-Бэй - Флорида
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3. Флорида - Тампа-Бэй
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
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Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
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2. Каролина - Нью-Джерси
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Торонто – Детройт
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Коламбус – Айлендерс
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