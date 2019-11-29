Пи Кей Суббан: «Не беспокоюсь за Кэри Прайса. Он не может быть лучшим каждый день»

Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан после победы над «Монреалем» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ выразил уверенность, что голкипер соперников Кэри Прайс вернется на прежний уровень. Суббан играл с Прайсом в «Канадиенс» с 2010 по 2016 год.

— Честно говоря, я не беспокоюсь за Кэри Прайса, потому что он лучший вратарь мира, — цитирует официальный сайт НХЛ Суббана. — Наберет ли он прежнюю форму? Гарантирую это. Он их лучший игрок, но он не может быть лучшим каждый день, и сегодня были неудачи, происходио всякое. Но когда я играл с ним, я никогда не беспокоился. Так что думаю, что «Канадиенс» тоже не беспокоятся за него.