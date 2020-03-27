Пи-Кей Суббан: «Хоккей только выиграет, если Овечкин догонит Гретцки»

Защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан высказал свое мнение по поводу результативности российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

По его словам, хоккей только выиграет, если он обойдет в списке лучших снайперов в истории НХЛ Уэйна Гретцки. У россиянина 706 голов, у Гретцки 894 шайбы.

— Хоккей только выиграет, если он догонит Уэйна. Посмотрите на другие виды спорта, — приводит слова Суббэна сайт НХЛ. - Посмотрите, что делает Леброн Джеймс в баскетболе и Том Брэйди в НФЛ. То же самое в хоккее. Мы видим, как легенды и члены Зала славы становятся старше. Нам нужны современники, которых можно увидеть, с которыми можно поговорить, посмотреть по телевизору, как они бьют рекорды, прикоснуться к ним.