Певец и известный болельщик «Торонто» Бибер оценил ретро-форму «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» представил ретро-форму, в которой проведет матч регулярного чемпионата НХЛ.

В соцсетях «Шаркс» под фотографией формы свой комментарий оставил популярный североамериканский певец Джастин Бибер: «Мэйпл Ливз» моя жизнь, но это джерси — огонь».

Бибер является фанатом «Торонто» и участвовал в создании особого комплекта формы команды.