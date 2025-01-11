Петтерссон выведен из списка травмированных «Ванкувера»

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний швед из-за травмы пропустил последние шесть матчей «Кэнакс». За этот период команда выиграла лишь одну игру и дважды уступила в основное время.

В текущем сезоне Петтерссон провел 34 матча, в которых набрал 28 (10+18) очков.