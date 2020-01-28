Петтерссон согласовал с «Питтсбургом» новый контракт

Защитник «Питтсбурга» Маркус Петтерссон согласовал с клубом новый контракт, информирует пресс-служба «Пингвинз». Новое соглашение будет действовать, начиная с сезона-2020/21 и до сезона 2024/25. Годовая зарплата 23-летнего шведа составит 4 миллиона долларов.

В этом сезоне Петтерссон провел 50 матчей, в которых набрал 15 (1+14) очков при показателе полезности «+4».