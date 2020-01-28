Петтерссон согласовал с «Питтсбургом» новый контракт
18:25
Защитник «Питтсбурга» Маркус Петтерссон согласовал с клубом новый контракт, информирует пресс-служба «Пингвинз». Новое соглашение будет действовать, начиная с сезона-2020/21 и до сезона 2024/25. Годовая зарплата 23-летнего шведа составит 4 миллиона долларов.
В этом сезоне Петтерссон провел 50 матчей, в которых набрал 15 (1+14) очков при показателе полезности «+4».
The Penguins have agreed to terms with defenseman Marcus Pettersson on a five-year contract extension.— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 28, 2020
The deal will kick in at the beginning of the 2020.21 season and run through the 2024.25 campaign, carrying an average annual value of $ 4,025,175.https://t.co/5rzWRFQXyC pic.twitter.com/pi9ik3sDEV
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