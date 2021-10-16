Петтерссон поздравил Подколзина с первым голом в НХЛ

Напададющий «Ванкувера» Элиас Петтерссон после победы над «Филадельфией» (5:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ поздравил одноклубника Василия Подколзина. 20-летний россиянин забросил свою первую шайбу в карьере в североамериканской лиге.

«Я был так рад за него. Он много работал. Подколзин — классный парень, которого нужно иметь в команде», — цитирует пресс-служба клуба Петтерсона.