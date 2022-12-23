Петтерссон обошел Могильного по матчам за «Ванкувер» с пятью и более очками

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон обновил рекорд «Ванкувера», набрав 5 (2+3) очков в матче с «Сиэтлом» (6:5).

Как сообщает сайт НХЛ, 24-летний нападающий провел четвертый матч за команду с пятью и более очками. Он обошел по этому показателю российского форварда Александра Могильного (3) и стал рекордсменом «Ванкувера».

Среди действующих игроков НХЛ больше всех матчей с пятью и более очками у форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина (8 игр).