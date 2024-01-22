Петров забросил третью шайбу в сезоне за фарм-клуб «Эдмонтона»

«Бейкерсфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Онтарио» со счетом 6:2.

В составе фарм-клуба «Эдмонтона» форвард Матвей Петров забросил шайбу.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 23 матча в АХЛ, в которых набрал 4 (3+1) очка.