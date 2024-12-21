Петров забросил седьмую шайбу в сезоне АХЛ и был признан второй звездой матча за фарм-клуб «Эдмонтона»
«Бейкерсфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Сан-Хосе Барракуду» со счетом 2:0.
Победную шайбу в составе фарм-клуба «Эдмонтона» забросил форвард Матвей Петров, который был признан второй звездой матча.
В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 23 матча в АХЛ и набрал 11 (7+4) очков.
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|2
|Миннесота
|33
|20
|13
|44
|3
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|35
|20
|15
|40
|4
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|19
|13
|38
|5
|Юта
|32
|16
|16
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|6
|Сент-Луис
|35
|15
|20
|34
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|О
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|32
|21
|11
|45
|2
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|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
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|4
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|33
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|21.12
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|
Вашингтон – Каролина
|3 : 1
|21.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|2 : 1 ОТ
|21.12
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|3 : 4
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|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
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|04:00
|
Миннесота – Юта
|1 : 2
|21.12
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|1 : 3
|21.12
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|
Анахайм – Колорадо
|2 : 4
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|21:30
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Нэшвилл – Лос-Анджелес
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