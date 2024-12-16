Петров забросил пятую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Эдмонтона»

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«Бейкерсфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Торонто Марлиз» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Эдмонтона» форвард Матвей Петров отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 21 матч в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 9 (5+4) очков.