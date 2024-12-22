Петров продлил голевую серию за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ до пяти матчей

«Бейкерсфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Сан-Хосе Барракуду» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Эдмонтона» форвард Матвей Петров забросил победную шайбу и стал первой звездой встречи. Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» Данил Гущин сделал результативную передачу.

Петров продлил голевую серию до пяти матчей в АХЛ, забросив шесть шайб. В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 24 матча и набрал 12 (8+4) очков.