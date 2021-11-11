Петров подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон» подписал контракт с российским нападающим Матвеем Петровым. Как сообщает пресс-служба НХЛ, 18-летний россиянин заключили трехлетний контракт новичка.

«Ойлерз» задрафтовали Петрова в этом году. Он был выбран в шестом раунде под 180-м номером.

Последние два сезона Петров провел в МХЛ, а летом переехал в Северную Америку и играл в молодежной хоккейной лиге Онтарио за «Норт-Бэй Батталион». В этом сезоне он набрал 18 (10+8) очков в 14 матчах.