Петров оформил дубль в матче за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ

«Бейкерсфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в овертайме «Торонто Марлиз» со счетом 5:6.

В составе фарм-клуба «Эдмонтона» форвард Матвей Петров оформил дубль и стал третьей звездой встречи, форвард фарм-клуба «Торонто» Никита Гребенкин забросил одну шайбу.

В текущем сезоне 21-летний Петров провел 20 матчей в АХЛ и набрал 8 (4+4) очков. У 21-летнего Гребенкина 11 (5+6) очков в 14 играх.