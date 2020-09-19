Пьетранджело выйдет на рынок свободных агентов

Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело собирается выставить свою кандидатуру на рынок свободных агентов, сообщает TSN. Канадец был задрафтован «Блюз» в 2008 году под общим 4-м номером. В 2013 году он подписал 7-летний контракт с зарплатой 6,5 миллиона долларов за сезон.

?В этом сезоне 30-летний Пьетранджело? в 70 матчах набрал 52 (16+36) очка. Всего же на его счету в НХЛ 450 (109+341) очков в 758 встречах.