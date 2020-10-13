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Пьетранджело согласовал с «Вегасом» контракт с зарплатой 8,8 миллиона долларов

02:17
Алекс Пьетранджело. Фото Instagram
Алекс Пьетранджело. Фото Instagram
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Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело согласовал контракт с «Вегасом», утверждает в Twitter журналист Пьер Лебрюн в Twitter. По его информации, 30-летний канадец, который всю карьеру в НХЛ провел в составе «Сент-Луиса», подпишет семиилетний контракт с годовой зарплатой 8,8 миллиона долларов.

В сезоне-2019/20 Пьетранджело провел 70 матчей и набрал 52 (16+36) очка в регулярном сезоне НХЛ и отметился 6 (1+5) очками в 9 встречах плей-офф.

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