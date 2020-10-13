Пьетранджело согласовал с «Вегасом» контракт на 8,8 миллиона долларов

Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело согласовал контракт с «Вегасом», утверждает в Twitter журналист Пьер Лебрюн в Twitter. По его информации, 30-летний канадец, который всю карьеру в НХЛ провел в составе «Сент-Луиса», подпишет семиилетний контракт на 8,8 миллиона долларов.

В сезоне-2019/20 Пьетранджело провел 70 матчей и набрал 52 (16+36) очка в регулярном сезоне НХЛ и отметился 6 (1+5) очками в 9 встречах плей-офф.