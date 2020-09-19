Пьетранджело подтвердил, что не договорился о новом контракте с «Сент-Луисом»

Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело подтвердил, что ему не удалось договориться о новом контракте с клубом.

— Переговоры велись, но прогресса добиться не удалось, — цитирует Пьетранджело The Athletic. — Учитывая, как складывается ситуация, видимо, обеим сторонам нужно посмотреть, как сложится работа на рынке свободных агентов.

Немного разочарованы, что все сложилось именно так. Мы не смогли прийти к согласию по сделке. Мы работали в этом направлении, но не получилось. Не могу сказать, что это окончательное решение, но сейчас ситуация выглядит именно так.

30-летний канадец выступал за «Блюз» с момента своего дебюта в лиге в 2008 году. В 2019 году Алекс стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса». После фактического окончания сезона в НХЛ Пьетранджело становится неограниченно свободным агентом.