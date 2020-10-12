Пьетранджело близок к переходу в «Вегас»

Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело в ближайшее время может стать игроком «Вегаса», сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джереми Разерфорд.

Hearing a deal between Alex Pietrangelo and Vegas could be getting close. A decision/announcement may come as soon as tonight. — Jeremy Rutherford (@jprutherford) October 11, 2020

По данным источника, сделка о переходе может быть завершена в ближайшее время. Официально об этом могут объявить уже сегодня ночью

30-летний канадец всю карьеру в НХЛ провел в составе «Сент-Луиса», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.

В сезоне-2019/20 Пьетранджело провел 70 матчей и набрал 52 (16+36) очка в регулярном сезоне НХЛ и отметился 6 (1+5) очками в 9 встречах плей-офф.