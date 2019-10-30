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Петр Мразек: «Свечников — мальчишка, но сколько же всего он умеет!»

17:34
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Голкипер «Каролины» Петр Мразек поделился впечатлениями от гола Андрея Свечникова в стиле «лакросс». В матче с «Калгари» (2:1) россиянин оформил дубль.

— Он, по сути, еще мальчишка, но сколько же он всего умеет! — приводит слова Мразека российская версия официального сайта НХЛ. — У него в запасе еще масса подобных трюков. Приятно видеть, что его работа на тренировках принесла нам очки таким волшебным образом.

Крутейший гол Свечникова в ворота «Калгари». Это надо видеть!

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