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Кочетков выступил переводчиком на интервью Никишина американским журналистам: «Да я сам не понял вопрос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Каролины» Александр Никишин дал забавное интервью американским журналистам после присоединения к команде.

Переводчиком для интервью выступил голкипер «Каролины» Петр Кочетков.

Кочетков: «Как ты перенес trip (путешествие — прим «СЭ»)? Что у тебя тяжелая поездка была, я так понимаю»

Никишин: «Скажи, что я так долго ждал, что мне без разницы было, хоть за две недели бы доехал»

Кочетков: «Он говорит, что очень ждал этого шанса. Для него не имело значения, сколько дней он будет лететь, хоть две недели. Это не имеет большого значения. Он просто хотел быть здесь»

Во время перевода Кочетков забыл содержание одного из ответов своего соотечественника:

«Что там, *****, еще то было?», — спросил Кочетков. «Да ладно, ты красава, добавляешь там от себя», — ответил Никишин, смеясь.

Также в одном из моментов Кочетков сквозь смех признался, что не понял вопроса журналиста:

Никишин: «Я не понял, переводи»

Кочетков: «Да я сам не понял вопрос»

«Каролина» 11 апреля объявила о подписании двухлетнего контракта новичка с 23-летним россиянином. Клуб в 2020 году выбрал Никишина под 69-м номером драфта НХЛ. 18 апреля защитник прибыл в расположение команды.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Александр Никишин
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
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1. Каролина - Нью-Джерси
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