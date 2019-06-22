Петр Кочетков: "Рад, что "Каролина" потратила такой высокий пик"

Вратарь Петр Кочетков рад, что "Каролина" выбрал его на драфте так рано. 19-летний голкипер был выбран во втором раунде под 36-м номером. За "Каролину" выступает российский форвард Андрей Свечников.

– Я счастлив, считаю, это очень высоко для вратаря. Рад, что "Каролина" потратила такой высокий пик. Буду оправдывать их ожидания, рад, что меня выбрал этот клуб, – цитирует ТАСС Кочеткова. – Мне Андрей уже написал, мы давно знаем друг друга. Что касается НХЛ, то, если честно, мне не так принципиально, где играть. Главное, играть, я думаю, что с "Каролиной" все должно получиться.

По поводу того, готов ли я сыграть в Америке в следующем году, не могу ответить. Буду много трудиться, делать все, что от меня зависит. Пока мне надо думать об игре за СКА, там большая конкуренция за место в составе.